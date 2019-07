Vrouw opgejaagd door vos in De Onlanden: Ik dacht dat hij me ging bijten

Esther Haag beleefde vrijdagavond benauwde momenten tijdens een fietstocht in natuurgebied De Onlanden, aan de rand van Stad. Naast haar fiets dook namelijk plotseling een vos op.'Hij rende een heel eind met me mee, met zijn kop vlak langs mijn enkel. Ik dacht echt dat hij me ging bijten', vertelt Haag.De ontmoeting met de vos vond plaats op de Drentsedijk, ter hoogte van de uitkijktoren van Natuurmonumenten.'Hij dook opeens op uit het gras. Ik dacht dat hij honger had, want hij zag er wat scharminkelig uit. Normaal hebben vossen wel een mooie, volle staart.'Haag ontdekte dat een vos het behoorlijk op een hollen kan zetten.'Ik zat gelukkig op een e-bike, wat ik anders nooit doe, en had dus behoorlijk veel snelheid. Toch ging hij me gewoon achterna en kon ik hem amper afschudden. Hij was er erg op gebrand om mij zover mogelijk weg te jagen.''Ik had blote benen en had in mijn hoofd dat hij me zou kunnen bijten. Ik dacht al aan de tetanusprik die ik nodig zou hebben. Wegwezen dus.'Tot opluchting van Haag staakte de vos zijn achtervolging, zonder haar te bijten. Eenmaal ver genoeg van het dier verwijderd, durfde ze het aan om een foto van haar viervoetige belager te maken. 'Anders zou niemand het geloven.'Daarna waarschuwde ze een hardloopster die in de richting van de vos rende. De betreffende vrouw maakte prompt rechtsomkeert.Heel erg geschrokken van de aanvaring met de vos is Haag niet, 'maar het was wel een curieuze ervaring'.Was de vos er nou echt op uit om Haag aan te vallen? Boswachter Bart Zwiers denkt vrijwel zeker van niet.'De vos heeft drie jongen bij de uitkijktoren, die kun je daar zo zien spelen. Ik ga ervan uit dat hij deze vrouw uit zelfverdediging heeft weggejaagd. Het was in elk geval geen aanval. Dat ben ik in mijn 25-jarige carrière als boswachter nog nooit tegengekomen.'Haag, een echte liefhebster van De Onlanden, zal het natuurgebied na haar ervaring zeker niet links laten liggen. Wel is ze iets meer op haar hoede.'Ik ga altijd naar De Onlanden toe. Ik wandel daar ook heel veel. Maar vanaf nu let ik wel op. En ik ga ook niet meer alleen.'Twee dagen voordat Haag de vos spotte, zag ook Margriet Dijkstra het dier al door het gebied lopen.