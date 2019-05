Inktzwarte liefde voor Texel: op deze Duitse lichamen is het eiland vereeuwigd

TEXEL - Dat onze oosterburen iedere 'Urlaub' massaal naar Texel komen, is geen geheim. Toch zit de liefde voor het eiland bij sommige Duitsers dieper dan bij anderen. Zo diep zelfs dat ze het Waddeneiland (of een verwijzing) op hun lichaam laten tatoeëren.Simpelweg de breedte- en lengtegraad van het eiland op je onderarm, of toch liever de naam 'Texel' verwerkt in de contouren van een stel duiven? De variatie is eindeloos, en lang niet iedere Texel-fan kiest voor de onderarm, zo blijkt uit deze post in een Facebook-groep voor Duitse Texel-fans.Zo heeft Saskia Rinne een tatoeage van het eiland zelf aan de binnenkant van haar bovenarm - tegen haar oksel - laten zetten. Boven het eiland staat 'Paal 17', haar favoriete plek op het Texel. Het is niet de enige tatoeage die haar lichaam siert. "Ik heb meerdere traditioneel Japanse tatoeages, en die van Texel is in dezelfde stijl ontworpen", vertelt ze aan NH Nieuws.Annika Glodowske draagt Texel met zich mee op haar rechter schouderblad, waar ze - minimalistisch - de contouren van het eiland heeft laten tatoeëren. Ook minimalistisch: een tattoo van een schaapje, waarin de naam van het eiland is verwerkt.Die paar lijntjes zijn kinderspel vergeleken bij deze tatoeage van de Texelse vuurtoren en een zeehond, die vrijwel een volledige (mannelijke) onderarm vult. Wat formaat betreft is deze tatoeage van de vuurtoren en een anker misschien minder indrukwekkend, hij staat wel dichter bij het hart. Bovendien lijkt het om prille liefde te gaan, want de rode vlekken zijn nog niet weggetrokken.