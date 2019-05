Gokkers op zoek naar weggegooide tickets: totale outsider wint alsnog Kentucky Derby

De meest prestigieuze paardenrace van de VS is chaotisch geëindigd. Het paard dat als eerste over de finish kwam werd gediskwalificeerd wegens een illegale manoeuvre. Daardoor werd de uiteindelijke winnaar een paard waarvoor wedkantoren 65 keer de inzet terugbetaalden.De race deed zijn bijnaam 'de spannendste twee minuten in sport' eer aan dit jaar. Alleen hadden de scheidsrechters er dit keer 22 minuten voor nodig om tot een uitslag te komen. De jockeys, 150.000 aanwezigen en miljoenen tv-kijkers moesten in spanning afwachten.In de laatste meters van de race hinderde het voorste paard, Maximum Security, twee achterliggers door kort uit zijn baan te stappen. De twee achteropkomende paarden moesten inhouden, evenals twee andere dieren.Direct nadat Maximum Security de finishlijn was gepasseerd, tekenden andere jockeys protest aan. Na bestudering van de beelden en gesprekken met de jockeys werd dat toegekend. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de 145 jaar oude race dat een winnaar meteen gediskwalificeerd werd (de enige andere diskwalificatie stamt uit 1968, toen later bleek dat er bij een paard doping was toegediend).Na de beslissing werd de nummer 2, Country House, tot winnaar uitgeroepen. Doordat dit paard in een buitenbaan liep, had hij van alle paarden het minste last gehad van de misstappen van Maximum Security.De uiteindelijke winnaar gold vooraf als een echte dark horse: met een kans van 65-1 op winst had slechts één paard in deze race lagere winkansen. De laatste keer dat een paard met zulke lage odds de Derby won, was in 1913, underdog Donerail stond toen 91-1. Maximum Security stond vooraf 9-2.Persbureau AP zag hoe gokkers verwoed op zoek gingen naar weggegooide wedformulieren: sommige spelers hadden de tickets op de vloer gegooid zodra ze hoorden dat Maximum Security als eerste over de finish kwam.De jockey van Maximum Security, Luis Saez, is het niet eens met de beslissing. "Mijn paard reageerde op het lawaai van het publiek en week daarom misschien iets uit. Ik heb nooit iemand in gevaar gebracht." De eigenaar van het paard is ook woest: "Dit is de meest flagrante diskwalificatie in de geschiedenis van de paardensport." Hij denkt na over hoger beroep."Het is bitterzoet", zegt de eigenaar van Country House. "Je wilt liever winnen na een duidelijke race, zodat iedereen doorheeft hoe goed het paard is." Jockey Flavien Prat van Country House had direct na de race geen woorden om zijn gevoel te beschrijven.