Rooise Riekie heeft 16.000 blikken in huis

SINT-OEDENRODE - Rond, vierkant, kleurig of effen: Riekie van den Broek (62) verzamelde ongeveer 16.000 blikken en blikjes. Maandag 29 april komt zij met Riekie’s Blikkenmuseum in de eerste uitzending van Verzamelkoorts! op SBS 6De voordeur blijft dicht vanwege keurig gestapelde blikken dus hangt het welkomstbord aan de achterdeur. De entree in de woonboerderij verrast bezoekers door schappen vol met blik. Daarna vraagt de keuken tijd om de fraaie collectie te overzien. Als Riekie de kastdeur opentrekt, verschijnen er koekblikken. In de gang afbeeldingen van koningshuizen, daarnaast een kamer met kleine en grote blikken die alle muren bedekken. Dan is er nog een inloopkast en waar je voorzichtig om het hoekje kijkt, zie je de voormalige koestal die duizelt door de aantallen blikken. De verzameling in het washok en de 1600 kerstblikken op zolder laat Riekie even buiten beschouwing. Die stalt ze uit rond de kerst.Riekie: ,,Ik voel me thuis tussen mijn verzameling. Nee, geen blikken in de woonkamer en onze slaapkamers. Mijn man, kinderen en kleinkinderen dienen ook plek te hebben. Al twintig jaar laat mijn man me ‘hinnendoen’ met mijn verzameling. Hij timmert er weer een plènkske bij als dat nodig is.”Het eerste blik met twee Friese paarden trok Riekie’s belangstelling omdat haar man dat ras had. Beschuitblikken en blikken van Douwe Egberts volgden en voor ze het wist steeg haar verzamelkoorts tot grote hoogte. ,,Zodra ik een blik vastpak weet ik of ik het mooi vind. Oudheid zegt me niet zoveel. Het verhaal erachter wel.”Liefkozend glijden Riekie’s handen langs haar gesorteerde blikken. ,,Dat m’n gordijnen niet recht hangen vind ik niet erg, maar m’n blikjes moeten keurig in het gelid staan.”Afgelopen februari maakte SBS 6 opnames. ,,De opnames duurden een hele dag voor tien minuten uitzending. In de namiddag reden we nog naar het Verkademuseum in Zaandam. De organisatie wilde me verrassen met een bijzonder blik maar dat had ik al jaren in mijn collectie. Toen moest de opname natuurlijk over want het publiek diende op televisie een enthousiaste, blije verzamelaarster te zien.”