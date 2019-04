Brandende auto scheurt met 250 km/u over A1

NAARDEN - Een brandende auto is maandagnacht gecrasht op de A1 bij afrit Eembrugge. Het voertuig, een BMW, werd al vanaf Naarden door agenten achtervolgd en reed met 250 kilometer per uur over de snelweg.De bolide werd al slingerend rond 3.30 uur gespot op de A1. Toen gealarmeerde agenten de auto aan de kant wilden zetten, negeerde de bestuurder het stopteken en ging er met enorm hoge snelheid vandoor.De politie zette de achtervolging in, maar kon het voertuig niet bijbenen en verloor 'm uit het oog. Toch werd de BMW niet veel later gespot bij de afrit Eembrugge, omdat de auto ergens tijdens de vlucht in brand was gevlogen en daardoor was gecrasht in de berm.Een automobilist uit Amersfoort spotte de brandende auto, die tijdens zijn dollemansrit zelfs onderdelen verloor.