Man tracht exotische vis Australië binnen te smokkelen in een zak rond zijn nek

Op de luchthaven van Adelaide in Australië is een Vietnamese man opgepakt omdat hij had geprobeerd een exotische vis levend het land binnen te smokkelen. Het dier zat in een plastic zak die hij rond zijn nek droeg.



De 34-jarige man kwam in Australië toe met een vlucht uit Maleisië. Tijdens een fouillering dinsdag haalde hij de plastic zak boven, aldus de Australische grenspolitie in een verklaring. Volgens de Australische wet staat op smokkel van wilde dieren een maximumstraf van tien jaar cel met een boete tot 210.000 Australische dollar (zowat 133.000 euro, red.) voor particulieren, en tot een miljoen Australische dollar voor bedrijven. Er vond een onderzoek plaats om na te gaan of de vis een bedreiging vormde voor de bioveiligheid. Het dier is een 'scleropages formosus', een bedreigde soort uit Zuidoost-Azië, waarvan in Chinese en andere Aziatische culturen wordt gedacht dat hij voorspoed brengt. Het is illegaal om zo'n vis te houden in Australië, tenzij die legaal is geïmporteerd. De handel in vis wordt ook streng gecontroleerd. Volgens de Australische grenspolitie moest het dier worden geëuthanaseerd, omdat illegaal ingevoerde soorten nieuwe ziekten met zich mee kunnen brengen. De Vietnamese man werd opgepakt na zijn bizarre smokkelpoging. Hij moet op 15 mei voor de rechter verschijnen.

Ze kunnen de vis ook even in quarantaine houden bij een dierentuin, voor ze de vis bij de collectie zetten.



