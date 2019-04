Britse rechter spaart dronken automobilist omdat ze een vrouw is

Een Britse rechter ligt onder vuur, omdat ze een 30-jarige automobiliste, die voor de zoveelste keer stomdronken een ongeluk veroorzaakte, geen celstraf oplegde. "Als u een man was geweest, dan zou het zonder twijfel een celstraf zijn geworden", zei de rechter.



De uitspraak van deze vrouwelijke rechter wordt nu onderzocht door de instanties, meldt de Britse omroep BBC.



De 30-jarige Victoria Parry kroop vorig jaar mei dronken achter het stuur en veroorzaakte een zwaar auto-ongeluk. Ze ramde drie auto's bij een spin, en haar auto vloog in brand. Ze werd uit haar voertuig gesleept door een politie-agent die het zag gebeuren. Ze bekende gelijk dat ze een fles wijn op had.



Al snel bleek dat ook haar rijbewijs al eerder was ingenomen, omdat ze al vaker dronken achter het stuur was betrapt.



De officier van Justitie vond een celstraf van 18 maanden op zijn plaats en de rechter was het daar inhoudelijk ook wel mee eens, maar zag daar toch vanaf. Haar enige motivatie was dat de dader een vrouw was.



Helemaal vrijuit komt Parry trouwens ook niet. Ze heeft van de rechter drie maanden de tijd gekregen om te laten zien dat ze serieus werk maakt van het aanpakken van haar alcoholverslaving. Doet ze dat niet, dan moet ze alsnog de cel in.



Maar waarom de rechter deze mildheid niet voor een man zou laten gelden, vertelde ze niet.

Man of vrouw zou in deze helemaal niks uit mogen maken!Dezelfde strafbare feiten zouden gewoon dezelfde straffen op moeten leveren.

@Mamsie :

jij bedoelt dat ze stiekem hoopt dat die automobiliste nog een paar keer in de fout gaat en een paar mannen aanrijdt

lijkt me onlogisch, want er kunnen dan net zo goed vrouwen en kinderen worden geraakt



