Twitter-topman krijgt eerste loon in vier jaar: 1,40 dollar

Twitter-topman Jack Dorsey heeft vorig jaar zijn eerste salaris gekregen sinds hij vier jaar geleden terugkeerde als CEO van de microblogsite. Dorsey kreeg 1,40 dollar uitbetaald, zo blijkt uit documenten van het bedrijf. Het bedrag verwijst naar de 140 tekens die een Twitterbericht vroeger maximaal kon bevatten.



Jack Dorsey, de CEO van Twitter, heeft na vier jaar werken eindelijk zijn eerste loon ontvangen van het internetbedrijf. De Amerikaan mocht vorig jaar 1,40 dollar, of 1,2 euro, op zijn rekening bijschrijven. Een symbolisch bedrag dat verwijst naar de 140 tekens waaruit een Twitter-bericht oorspronkelijk maximaal kon bestaan.



Dorsey koos er de afgelopen jaren voor om te werken zonder dat daar loon, bonussen of aandelen tegenover stonden. Hij wilde zo “zijn toewijding aan Twitter tonen en zijn geloof in de waardecreatie op lange termijn van de microblogsite”.



Bij de lancering van Twitter in 2006 konden tweets maximaal 140 tekens bevatten. Eind 2017 werd de limiet opgetrokken naar 280 tekens. Het is niet duidelijk of het loon van Dorsey ook zal verdubbelen. Jack Dorsey is al miljardair en heeft als medeoprichter aandelen in Twitter. Ook is hij oprichter van betalingsbedrijf Square.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: