Pak die winterjas maar, kou en natte sneeuw op komst

Geloof het of niet, maar volgens de meteorologen van Weerplaza gaat het aan het einde van de week sneeuwen. ,,Het wordt duidelijk kouder, dus toch maar weer even die winterjas van de kapstok”, aldus weerman Raymond Klaassen.



Een krachtig hogedrukgebied heeft zich genesteld boven Scandinavië. Het systeem weet voorlopig nog van geen wijken en dat betekent dat we in elk geval tot en met het weekend te maken hebben met een stevige noordoostenwind die koude en aanvankelijk droge lucht aanvoert. Klaassen: ,,Het wordt daardoor vrij schraal weer. Ondanks dat er vaak ook veel zon is heeft de temperatuur moeite om op te lopen. Zeker de mensen die vroeg op pad moeten doen er goed aan muts en handschoenen weer voor het grijpen te hebben. Het wordt vooral door de wind weer koud in de vroege ochtend.”



Vandaag kan het in het zuiden nog 16 of 17 graden worden. In het noorden is het vanmiddag 10 tot 12 graden. Morgen ligt de maximum temperatuur tussen 8 en 12 graden en donderdag wordt het nog amper 10 graden. Het dieptepunt ligt op vrijdag en zaterdag als het kwik niet verder komt dan 7 of 8 graden. Al die dagen waait de kille noordoostenwind stevig door. In de nachten koelt het af tot rond het vriespunt en op meerdere plekken kan het tot een graadje vorst komen. Fruittelers moeten rekening houden met de vorst en moeten mogelijk aan vorstbescherming doen.



Om in de uitdrukkingen te blijven: Weerplaza spreekt van ‘maartse buien’ als er in maart buien met winterse neerslag vallen. ,,In het Verenigd Koninkrijk kennen ze de uitdrukking April showers voor hetzelfde fenomeen in april. Aanstaande vrijdag kunnen wij die uitdrukking met een gerust hart even lenen”, stelt Klaassen. ,,De lucht wordt in de loop van de dag onstabiel en is dan ook op een paar kilometer hoogte sterk afgekoeld. Er kunnen buien ontstaan die makkelijk gepaard kunnen gaan met hagel en natte sneeuw. De meeste kans op deze buien maken het noorden en noordwesten, maar het zal mij niet verbazen als een enkele bui wat verder landinwaarts kan komen.”



Zaterdag valt er mogelijk ook nog een enkele winterse bui, maar is er ook ruimte voor de zon.



Na het weekend gaat de temperatuur weer snel omhoog. Klaassen: ,,Feitelijk zien we de eerste signalen hiervoor op zondag als het hier en daar weer 10 graden kan worden. Vanaf maandag wordt de wind oostelijk en wordt er weer zachtere lucht aangevoerd. Vanaf dinsdag kan het op veel plaatsen ruim 15 graden worden. Het is dan droog weer met zonnige perioden en de dunnere jas kan weer aan. We hebben dan weer een veel zachter weerbeeld in vergelijking met de komende dagen, maar ach we wisten het al: april doet wat hij wil.”

