Het eerste officiele fokcentrum voor Fries Roodbont staat in…...Groningen

Het melkveebedrijf van de familie Woldring in Haren is uitgeroepen tot het eerste officiële fokcentrum voor Fries Roodbont vee. De titel is hen verleend door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. De Woldrings hebben ongeveer tweehonderd koeien van dit ras. Dat is de helft van het totaal aantal dieren dat nog over is. Fries Roodbont vee is daarmee een zeer bedreigd ras.'Enorm ingezet'Nonja Remijn van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen: 'Sandra en Harald Woldring hebben zich enorm ingezet voor het behoud van Fries Roodbont en zijn echte ambassadeurs. Vandaar deze erkenning.'Sandra Woldring is verguld met de erkenning. 'We zijn er heel erg blij mee en trots op', zegt ze. Maar levert die status hen ook wat op? Geld bijvoorbeeld? 'Nee, het doet vooral ons gevoel heel goed. We hebben jaren gevochten om deze koeien te mogen houden en dan is dit wel een mooie kers op die taart.'De Harense doelt daarmee op de grote onzekerheid waarin het bedrijf jarenlang verkeerde, omdat door strengere fosfaatregels een flink deel van de koeien weg zou moeten. Uiteindelijk werden de Woldrings erkend als knelgeval en konden ze door met hun bedrijf.De Harenaren willen de kennis die ze hebben graag delen. 'We willen een vraagbaak zijn voor mensen die informatie willen hebben over Fries Roodbont vee.'Maar wordt er in Friesland niet een beetje raar van opgekeken dat het eerste fokcentrum voor Fries Roodbont in Groningen staat? Sandra Woldring: 'Zo is het nou eenmaal, we wonen in Haren. We hebben ervoor gezorgd dat hier zo'n groot koppel staat, dat hadden ze in Friesland ook kunnen doen.'