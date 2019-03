Elektrische BMW vliegt in brand: waarom auto in waterbak?

BREDA - In een autobedrijf aan de Huifakkerstraat in Breda is maandag een elektrische BMW in brand gevlogen. Om de brand te kunnen blussen moest de brandweer een grote container laten aanrukken, die met water werd gevuld waarna de auto erin werd ondergedompeld. En dat niet alleen: de auto moest ook 24 uur onder water blijven om het vuur helemaal te doen doven. Hoe dat precies werkt? De brandweer geeft antwoord.Waarom duurt het zo lang voordat brand in een elektrische auto is gedoofd?In elektrische en hybride auto's zitten accu's. Vaak zijn dat lithium-polymeer accu's. Deze accu's zijn zeer brandbaar. Brandt zo'n accu, dan ontstaat er een extreme hitte, die ervoor zorgt dat accucellen spontaan ontbranden. Cel na cel ontbrandt in dat geval, gedurende een lange periode. Zaak is om de temperatuur omlaag te brengen, zodat de spontane ontbranding stopt. Daarvoor is langdurige koeling nodig en dat kan het beste als het bluswater tot bij de accu's kan komen. Die accu's zijn echter heel goed afgeschermd door middel van een behuizing, die bijna niet toegankelijk is. Om die reden is in het geval van de BMW in Breda besloten om de auto lange tijd in een bak met water te zetten.Hoe blus je een brand in een elektrische auto?Het blussen van brand in een elektrische auto gebeurt met veel water, gedurende een lange tijd vanwege de extreme hitte, waardoor accucellen blijven ontbranden.Waarom werd in Breda een waterbak ingezet om de auto te blussen?In auto’s zijn de accupakketten vaak moeilijk te bereiken, waardoor blussen extra moeilijk wordt. In de accu's zit zoveel energie en de hitte die erbij vrijkomt is zo intens, dat ze heel lang kunnen blijven branden. Het is noodzakelijk om lang te koelen. Daarom is in deze situatie gekozen voor een waterbak om er zeker van te zijn dat de accu over een langdurige periode voldoende gekoeld wordt.Hoe zit het met gevaarlijke stoffen die bij de brand vrijkomen?Bij een brand in een elektrische auto komen net als bij brand in een gewone auto schadelijke stoffen vrij door de rook van brandend materiaal. Als bij een elektrische auto accu's ontbranden, komen er bijtende en giftige stoffen vrij. De hoeveelheid schadelijke stoffen die vrijkomt bij een brand in een elektrische auto is niet heel veel groter dan bij een brand in een gewone auto.Is het bluswater bij een accubrand vervuild?Zoals bij iedere brand is het bluswater in meer of mindere mate vervuild. Door de auto in een bak met water te zetten, blijft het bluswater in die bak. Het water wordt afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.Er komen steeds meer elektrische auto's op de weg. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de brandweer?De brandweer krijgt steeds vaker te maken met technologische ontwikkelingen, zoals de opkomst van elektrische auto's. Om oplossingen te vinden investeert de brandweer in onderzoek in binnen- en buitenland, en werkt zij samen met deskundigen, zoals ontwerpers van autofabrikanten. Zo wordt gedacht aan het creëren van een toegang in de behuizing van de accu's, zodat in geval van brand water in de behuizing kan worden gespoten. Een ander idee is het aanbrengen van smeltplaten onder de behuizing van accu's. Die zouden moeten wegsmelten als de temperatuur oploopt, zodat de accu eronderuit kan vallen en toegankelijk is voor de brandweer. Maar het realiseren van dit soort oplossingen is ingewikkeld en bijzonder moeilijk.Heeft deze manier van blussen - met een bak water - gevolgen voor de verzekeringspremies?Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn autobranden voor verzekeraars geen hele grote schadepost. Ook zijn er relatief gezien nog weinig elektrische auto's. Kortom: er is op dit moment nog geen probleem.