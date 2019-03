Kwakzalverij: kurkuma als alternatief medicijn borstkanker hindert behandeling

Vrouwen die aan borstkanker worden behandeld moeten voorzichtig zijn met het gebruik van het voedingssupplement kurkuma, ook bekend als geelwortel of koenjit. Het Erasmus MC concludeert in een onderzoek dat de werking van de hormoontherapie tamoxifen kan verslechteren door gebruik van dit supplement.



Volgens de onderzoekers neemt de hoeveelheid van het geneesmiddel in het bloed af door het slikken van kurkuma-tabletten. “Gemiddeld met 13 procent, maar in sommige gevallen zelfs met meer dan 30 procent”, aldus het universitaire ziekenhuis. Het gebruik van het voedingssupplement kan daarmee het verschil maken tussen wel of geen effectieve anti-kanker behandeling.



Ook in de keuken is volgens arts-onderzoeker Koen Hussaarts voorzichtigheid geboden met kurkuma, hoewel het effect van de specerij in eten niet is onderzocht.



Al langer is bekend dat het schijnbaar onschuldige middel sint-janskruid de opname van chemotherapie negatief beïnvloedt. “Gezonde voeding en superfoods zijn hip. Vaak denken we bij dit soort supplementen: baat het niet dan schaadt het niet. Maar dat is dus niet per definitie waar”, zegt Hussaarts.



In Nederland krijgen jaarlijks 14.500 vrouwen de diagnose borstkanker. De overgrote meerderheid van deze patiënten krijgt hormoontherapie. Zij slikken dikwijls drie tot tien jaar lang tamoxifen.



De bevindingen zijn woensdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cancers.

