Singer-songwriter Tim Knol heeft Zweedse look-a-like, met hetzelfde beroep

HOORN - "Ik ben Tim Knol." Je zou dit alleen geloven als de Hoornse singer-songwriter Tim Knol dit zegt, maar de Zweedse Daniel Skoglund zou dit ook kunnen beweren. De twee lijken namelijk als twee druppels water op elkaar. Niet alleen qua uiterlijk, maar ze maken ook nog eens dezelfde muziek.Op Twitter ontstond verwarring nadat de Nederlandse Tim Knol een foto postte van een jongen die erg op hem lijkt. "Het is gewoon heel raar om iemand op een foto te zien die gewoon compleet op jou lijkt", laat Knol aan NH Nieuws weten via een video. Hij deelde de tweet vandaag met de kop: 'Ik heb mijn dubbelganger gevonden'.Het gaat om de Zweedse Daniel Skoglund die optreedt onder de naam Songs of Boda. Ook hij is verrast. "Geweldig. Het is heel toevallig dat we op elkaar lijken. En we maken ook nog eens dezelfde muziek. We zingen en spelen gitaar, in ongeveer dezelfde stijl."Zowel de Nederlandse als de Zweedse Tim Knol hebben thuis gevraagd of er misschien overspel is gepleegd. "Mijn moeder beweert dat geen van haar exen uit Nederland kwamen", legt Daniel uit.De twee hebben elkaar nog niet in het echt ontmoet, maar wie weet gaat dat nog wel gebeuren. In een videoboodschap vertelt Daniel: "Hi Tim, wat een rare manier om elkaar te ontmoeten. Maar ik ben er blij om. En ik hoop dat we elkaar nog eens in levende lijve zien."Ook Tim is enthousiast: "Het is zo eng om je op de foto's te zien. Je lijkt enorm op mij. Heel raar. Ik hoop je te ontmoeten. Doei!"In ieder geval houden de twee van elkaars muziek. "Great music. I like it", aldus Daniel.