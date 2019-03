Er loopt een paard (los) door de straat: schimmel Jenny is een beroemdheid in Frankfurt

Regelmatig krijgt de politie in Frankfurt bezorgde telefoontjes: ‘Er loopt hier een wit paard zonder eigenaar over straat.’ Maar dan weten de agenten: dat is Jenny. De 22-jarige schimmel is een bekend gezicht in de straten van de Frankfurtse wijk Fechenheim.Iedere ochtend doet eigenaar Werner Weischedel (79) de staldeuren van Jenny open. Vervolgens stapt de 22-jarige Arabier doodgemoedereerd de straat op om een blokje om te gaan maken. Rustig knabbelt ze aan struiken en bosjes en loopt ze, als het regent met een beschermend dekje, langs de trambaan richting een beschermd natuurgebiedje aan de oever van de Main.In Frankfurt kent iedereen Jenny, schrijven Duitse media. Als ze op straat loopt, groeten passanten haar als was ze de buurvrouw. ,,Goedemorgen", zegt Raphael Wöllstein (32) bijvoorbeeld, die met de kinderwagen aan de wandel is. Zijn twee honden kwispelen als ze Jenny zien. ,,Ze loopt hier al jaren rond”, zegt Wöllstein tegen de Rheinische Post. ,,Ik vind het geweldig.”Volgens Jenny's baasje Weischedel is er in al die jaren nog nooit wat gebeurd. Nou ja, een keer probeerde een hond haar in haar achterbenen te bijten. ,,Die kreeg een trap en belandde zo in een bramenstruik.” Maar de trambestuurders kennen de schimmel en rijden een beetje langzamer als ze haar zien lopen. ,,Eén bestuurder riep een keer over de luidspreker: ‘Maak eens een beetje plaats, Jenny!’De politie heeft geen problemen met het loslopende paard, dat een kaartje om de nek draagt met de tekst ‘Ik heet Jenny, ben niet weggelopen en ben alleen maar aan de wandel!’ ,,We zijn nog nooit in actie hoeven komen.”Tot een halfjaar geleden ging Jenny altijd met haar metgezel Charly op pad, maar die overleed aan kanker. Volgens eigenaar Weischedel laat de schimmel niet tegenhouden en blijft ze ook in haar eentje genieten van een uitgebreide dagelijkse wandeling. Pas in de namiddag komt ze weer thuis. ,,Dan weet ze dat er voer in haar bak zit.”Video's van Jenny worden op internet massaal bekeken. Niet iedereen is positief: dierenbeschermers hebben kritiek op het feit dat de schimmel zonder gezelschap onderweg is en mogelijk een gevaar vormt voor medeweggebruikers.