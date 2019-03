Canadese vrouw (19) gooit stoel van 45ste verdieping

Een 19-jarige Canadese vrouw is aangeklaagd voor het opzettelijk in gevaar brengen van mensenlevens. Aanleiding is een onlinefilmpje, waarin zij twee stoelen van een balkon op de 45ste verdieping van een torenflat in Toronto gooit. De beelden zorgen voor grote ophef en woede.De video werd drie weken geleden geschoten vanaf het balkon en laat zien hoe een van de stoelen op een drukke autoweg in de Canadese stad terechtkomt. De weg ligt pal naast de ingang van het appartementengebouw. Gelukkig richt de stoel geen schade aan en maakt geen slachtoffers.De video maakte online zoveel los dat de politie weinig moeite had de stoelensmijtster te achterhalen. ,,Mensen waren echt woedend’’, zegt agent David Hopkinson tegen nieuwszender CBC. ,,Het had helemaal fout kunnen gaan en waarschijnlijk kregen we daarom zoveel hulp van het publiek.’’Na een ware stortvloed aan tips deed de politie een publieke oproep aan de vrouw in het filmpje om zich aan te geven. ,,We weten wie je bent, geef je zelf over’’, luidde de boodschap. Marcella Zoia meldde zich uiteindelijk zelf bij de politie en zal later vandaag voor de rechter moeten verschijnen.,,Toen we wisten wie ze was, hebben rechercheurs haar benaderd en afspraken met haar gemaakt om zichzelf aan te geven’’, verduidelijkt agent Hopkinson. ,,We wilden haar de mogelijkheid geven eerst haar advocaat te spreken en daarna op eigen gelegenheid naar het bureau te komen.’’Het mag een wonder heten dat er op straat niemand door de neerkomende stoel werd geraakt. ,,Omdat er niemand gewond is geraakt, hadden wij de mogelijkheid het op deze manier aan te pakken’’, aldus de politieman. ,,Dit is het beste voor iedereen, daarom hebben we het zo gedaan.’’Volgens Hopkinson werd het appartement, van waaruit de stoelen werden gegooid, tijdelijk gehuurd. Het gooien noemt hij een ‘zeer roekeloze daad’. Zoia wordt beschuldigd van het in gevaar brengen van mensenlevens, het vernielen van andermans eigendom en het veroorzaken van overlast.