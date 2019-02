Nantes wil nu toch echt geld zien voor overleden voetballer Sala

De Franse voetbalclub Nantes heeft een verzoek bij Cardiff City ingediend om de eerste van drie betalingen te voldoen voor de overleden speler Emiliano Sala. Gebeurt dat niet, dan stapt de club naar de voetbalbond FIFA.



Morgen moet het eerste deel van de in totaal 17 miljoen euro worden overgemaakt, schrijft The Guardian. Sala werd door Cardiff overgenomen van Nantes, maar overleed toen een vliegtuigje met hem erin verongelukte boven het Kanaal.



Sala's lichaam werd al teruggevonden, maar dat van piloot David Ibbotson nog niet. Cardiff wil wachten met betalen totdat het onderzoek naar de crash is afgerond. Er zijn volgens de club nog veel vragen onbeantwoord gebleven en het is onduidelijk of Ibbotson wel de juiste papieren had voor de vlucht.



Als dat inderdaad zo is en er andere partijen zijn die mogelijk schuld hebben aan de crash, dan zou het kunnen dat Cardiff een rechtszaak aanspant, weet de krant.



Nantes wil het geld vooral graag hebben omdat het nog altijd geen vervanger heeft voor Sala.

Hier gaan vooral een stel advocaten lekker veel aan verdienen...

