Man de cel in omdat hij kinderen vertelt dat de kerstman niet bestaat

In de Amerikaanse staat Texas heeft de politie een 31-jarige man gearresteerd omdat hij kinderen had toegeroepen dat de kerstman niet bestaat.



De politie werd zaterdagmorgen opgetrommeld bij een kerk in het stadje Cleburne in het noorden van Texas, waar kinderen op dat moment een kerstontbijt hadden waarbij de kerstman ook aanwezig was. Buiten de kerk hielden zich drie mensen op die de kinderen toeriepen dat de kerstman niet bestaat.



De agenten verzochten hen te vertrekken, maar een van hen, Aaron Urbanski, weigerde dat. Hij volhardde in het roepen van dezelfde soort kreten naar de aanwezige kinderen. Daarop werd de man gearresteerd en overgebracht naar het Johnson County Law Enforcement Center. Hem wordt verweten zich op verboden terrein te hebben opgehouden.



Burgemeester Scott Cain van Cleburne reageerde via zijn Facebookpagina ludiek op het voorval. ,,Kom niet aan de kerstman!’’, schreef de burgervader. Om met een knipoog te vervolgen met: ,,Ik denk dat de demonstranten kolen in hun sok wilden, om mee te nemen naar de rechtbank.’’ De kerstman doet in de Verenigde Staten bij ‘stoute kinderen’ steenkool in de sokken van kinderen in plaats van cadeautjes.



Reacties

10-12-2018 12:14:18 stora

Stamgast



WMRindex: 13.273

OTindex: 1.547

Triest dat volwassen kerels kinderen hun feestje vergallen. Die gasten waren zeker eind november in Nederland op vakantie.

10-12-2018 12:16:54 Beesie

Erelid



WMRindex: 1.110

OTindex: 7

Begint er nou een hetze tegen de kerstman? Eerst die leraar die zijn mond niet dicht kon houden tegen zes-jarige kinderen, nu deze galbak weer...

10-12-2018 12:20:46 Sjaak

Moderator



WMRindex: 17.765

OTindex: 31.859

Aan de andere kant: hoe teleurstellend is het voor kinderen om uiteindelijk te horen dat ze jarenlang zijn voorgelogen? Wat leert hen dat over eerlijkheid? Ik weet nog hoe kwaad ik was toen ik hoorde dat Sinterklaas niet bestond.

10-12-2018 12:28:10 stora

Stamgast



WMRindex: 13.273

OTindex: 1.547



Ik had toen nog een kleine broertje en ik deed net zo hard mee om het sprookje in stand te houden.

En toen de kinderen van mijn broer klein waren, dat was ook feest. Hard geklop op de deur, kinderen heel verwachtingsvol, maar ook een beetje angstig. en dan hun pa naar de deur en die kinderen kraaien van de pret omdat er allemaal kado's voor de deur stonden. Sinterklaasfeest met kleine kinderen dat is echt zo leuk.

Dat moet je in ere houden. Laatste edit 10-12-2018 12:28 @Sjaak , echt?Ik had toen nog een kleine broertje en ik deed net zo hard mee om het sprookje in stand te houden.En toen de kinderen van mijn broer klein waren, dat was ook feest. Hard geklop op de deur, kinderen heel verwachtingsvol, maar ook een beetje angstig. en dan hun pa naar de deur en die kinderen kraaien van de pret omdat er allemaal kado's voor de deur stonden. Sinterklaasfeest met kleine kinderen dat is echt zo leuk.Dat moet je in ere houden.

10-12-2018 12:32:08 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.621

OTindex: 3.896





Waarmaarraar is, dat velen desondanks in andere, dergelijke sprookjes blijven geloven.



Laatste edit 10-12-2018 12:34 @Sjaak : Het leert kinderen op jonge leeftijd dat volwassenen niet te vertrouwen zijn. Lijkt me nuttige kennis.Waarmaarraar is, dat velen desondanks in andere, dergelijke sprookjes blijven geloven.

10-12-2018 12:37:42 networkdrone

Senior lid

WMRindex: 365

OTindex: 0

Quote:

Buiten de kerk hielden zich drie mensen op...



Quote:

Hem wordt verweten zich op verboden terrein te hebben opgehouden.



Dus hij wordt opgepakt omdat hij zich op verboden terrein bevond. Maar ik dacht toch altijd dat kerken openbaar toegankelijk waren?



Is het verboden terrein verhaal dan een smoes om hun op te kunnen pakken? Dus hij wordt opgepakt omdat hij zich op verboden terrein bevond. Maar ik dacht toch altijd dat kerken openbaar toegankelijk waren?Is het verboden terrein verhaal dan een smoes om hun op te kunnen pakken?

10-12-2018 12:43:55 Sjaak

Moderator



WMRindex: 17.765

OTindex: 31.859

@networkdrone : Kennelijk ben je, zodra je door de politie verzocht bent om te vertrekken, op verboden terrein.

10-12-2018 12:52:15 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.154

OTindex: 66.888

Je hoeft je kinderen niet te vertellen dat sinterklaas niet bestaat. Ze komen er zelf langzaam achter en dan vragen ze wel hoe het nou zit. En dan kan je op een positieve manier uitleg geven.



Zo ging het bij mij indertijd ook en ik vond het schitterend dat ik daarna met de groten mee kon doen met pakjes maken en primitieve gedichten maken.

Eigenlijk werd het er alleen maar leuker op en de gedachte aan voorgelogen zijn is nooit bij me opgekomen.

10-12-2018 13:39:09 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.924

OTindex: 2.917

Zulke acties mogen ze hier ook doen. Geen demonstraties en dergelijke bij dit soort kinderfeestjes. Dat doe je de rest van het jaar maar.

