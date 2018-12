Mama bestelde deze sexy kerstoutfit online. En daar heeft ze nu spijt van!

Online shoppen, ‘t is toch verdomd handig.In november vond ene Lisa Williamson [28] dé ideale outfit voor een paaldans-workshop. Ze bestelde een sexy ‘one size fits all’-kerstoutfit voor amper 8 euro.Maar wanneer ze haar bestelling eindelijk ontving, merkte ze al snel op dat de kwaliteit (in tegenstelling tot wat beloofd was) niet echt denderend was. En die ‘one size fits all’ bleek ook niet echt te kloppen.Met de nodige zelfspot smeet ze haar koopblunder online. En die Facebookpost ging in geen tijd viraal. Maar hoewel kwatongen beweren dat ze een maatje groter had moeten bestellen, zegt Lisa dat ze op voorhand goed naar de afmetingen gekeken had. “Dit had perfect moeten passen”, aldus de dame. Foto