Een van de oudste YouTubers ter wereld (107) overleden

Een van de oudste YouTubers van de wereld is overleden. Ze heet Mastanamma, komt uit India en werd 107 jaar. Ze had haar eigen YouTube-kanaal waarop ze liet zien hoe ze eten klaarmaakte.Meer dan een miljoen mensen zijn geabonneerd op haar kanaal. Mastanamma had niet veel spullen om mee te koken. In één van haar populairste video's maakt ze een gerecht met ei en rijst. Die video is meer dan 15 miljoen keer bekeken: