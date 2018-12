Arts waarschuwt: Pas op met kerstballen in je baard

Menig baarddrager kan een paar kerstige baardversierselen onder de boom verwachten dit jaar: kleurrijke ballen of lichtjes voor een extra feestelijk tintje. Maar ze zijn niet helemaal zonder risico.Plastisch chirurg Christopher Inglefield waarschuwt dat de kerstballen in je baard kunnen leiden tot haaruitval en een onregelmatige teruggroei. “Als je met een aanzienlijke kracht aan je haar trekt voor een langere periode kan dat ontstekingen veroorzaken en trauma van de haarfollikels,” legt hij uit. “Je ziet het ook bij mensen die hun haar altijd in een staart dragen of die dreadlocks hebben. Hetzelfde geldt voor mannen met een baard. Als je altijd maar aan je baard trekt en plukt, kan het haar vroeg of laat uitvallen.”Inglefield vervolgt: “Als je toch graag kerstballen in je baard hangt, zorg er dan voor dat ze niet te zwaar of groot zijn en dat je ze niet te lang draagt. Anders eindig je misschien met kale plekken.” Dat zou toch jammer zijn als je al maanden lang je best doet om de perfecte baard te creëren en trots bent op het resultaat.Zorg er dus voor dat je hele kleine balletjes neemt, liefst die speciaal gemaakt zijn voor je baard. Houd ze ook niet te lang in en draag ze niet dagelijks. Zie je het helemaal niet meer zitten met die kerstballen dan kun je ook gewoon glitters gebruiken om je baard een feestelijk tintje te geven.