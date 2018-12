Verdachte kan niet naar proces: celdeur wil niet open

Een verdachte van betrokkenheid bij een groot drugslab in het Limburgse Velden moest vrijdag voor de rechter verschijnen. Er was echter één probleem: zijn celdeur wilde niet open.



De 28-jarige gedetineerde zit in gevangenis De Geerhorst in Sittard, maar die had te kampen met een stroomstoring. En dat leidde dus ook tot grote vertraging aan het begin van zijn strafproces, meldt dagblad De Limburger.



Als gevolg van een stroomstoring in gevangenis De Geerhorst in Sittard werden celdeuren van gedetineerden gesloten gehouden totdat alle beveiligingssystemen werken.

Dat is een standaard-procedure. Bij een probleem met het elektrische circuit blijven de cellen op slot, ook al moeten gedetineerden er uit voor bijvoorbeeld een rechtszaak.



In totaal konden negen gedetineerden niet naar rechtbanken worden gebracht, waar ze werden verwacht voor een zitting. Eén gevangene kon nog wel naar de rechtbank.



De stroomstoring was in de loop van de ochtend verholpen, maar alle beveiligingssystemen moesten eerst goed werken voordat de celdeuren weer open mochten.

Nieuwerwetse rotzooi! In mijn tijd hadden wij grote sleutels waarmee wij de celdeuren sloten en ontsloten. Niks geen elektronische humbug..

