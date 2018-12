Reglement is reglement: De Lijn geeft tramfanaat Andreas (14) boete van 107 euro voor plezierrit aan zee

Controleurs kennen geen genade, want ‘passagier mag slechts 60 minuten reizen met Lijnkaart’, mama laakt houding vervoersmaatschappij.Een lett

08-12-2018 09:15:25

Joepie, weer een bijdrage aan de bonus van een directeur, want hoe moet ik dit anders zien? Vroeger kregen kinderen een reprimande en werden ze bij hun ouders afgeleverd met woorden, nu dus worden ze getraumatiseerd en kunnen ze het zelf uitzoeken met een papiertje in de hand!



Ook werden fouten toen door de vingers gezien, nu moet men al jaren bloeden voor fouten maar als volwassen mens kun je daar nog mee omgaan een kind gaat ermee zitten en vind het onrechtvaardig, wat het natuurlijk ook is.