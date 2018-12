07-12-2018 15:40:21

De deelneemsters kwamen uit alle 27 deelstaten van Brazilie en ze waren allemaal getest op de verboden aanwezigheid van bilimplantaten. De billen van de winnares waren dus helemaal niet van plastic. Het is dus volkomen terecht dat de ruziemaaktster een boete moet betalen. Het is schandalig dat een zo belangrijke plechtigheid werd verstoord. Ik ben nog even bezig om te kijken of de winnares ook echt de mooiste billen had