Schilderij van kringloopwinkel brengt 30.000 euro op bij kunstveiling





Het gaat om een pointillistisch werk van Johan Aarts (1871-1934), wat wil zeggen dat de afbeelding is opgebouwd uit stipjes. Het werd als een waardevol schilderstuk herkend door een expert bij Tussen Kunst en Kitsch, waar Laarmans het had laten zien.



Het werk 'is een verrukkelijke halte tussen Van Gogh en Mondriaan', zegt veilingmeester Piet van Winden van NRC Veilingen. Hij wijst erop dat in Nederland maar een paar kunstenaars 'een vrijage' hielden met het pointillisme, onder wie Van Gogh, Toorop, Vijlbrief en Aarts.



De schilderstijl werd ontwikkeld door de Franse schilder Georges Seurat in de jaren tachtig van de 19de eeuw. Het werk van Aarts is gekocht door 'een grote Nederlandse verzamelaar' van wie Van Winden de naam niet bekend kan maken. Hij zegt dat de verkoper blij is met de opbrengst.

Foto Veel mensen dromen ervan: iets voor een prikkie kopen wat veel geld waard blijkt te zijn. Het schilderijtje dat Henk Laarmans voor 75 euro kocht bij een kringloopwinkel, werd geveild voor ruim 30.000 euro.Het gaat om een pointillistisch werk van Johan Aarts (1871-1934), wat wil zeggen dat de afbeelding is opgebouwd uit stipjes. Het werd als een waardevol schilderstuk herkend door een expert bij Tussen Kunst en Kitsch, waar Laarmans het had laten zien.Het werk 'is een verrukkelijke halte tussen Van Gogh en Mondriaan', zegt veilingmeester Piet van Winden van NRC Veilingen. Hij wijst erop dat in Nederland maar een paar kunstenaars 'een vrijage' hielden met het pointillisme, onder wie Van Gogh, Toorop, Vijlbrief en Aarts.De schilderstijl werd ontwikkeld door de Franse schilder Georges Seurat in de jaren tachtig van de 19de eeuw. Het werk van Aarts is gekocht door 'een grote Nederlandse verzamelaar' van wie Van Winden de naam niet bekend kan maken. Hij zegt dat de verkoper blij is met de opbrengst.

Reacties

06-12-2018 17:17:03 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 68.287

OTindex: 29.934

als we dit soort dingen vaak lezen, dan durft niemand meer iets naar een kringloop te brengen

06-12-2018 18:14:07 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.854

OTindex: 11.532

S Ik had ook een keer een schilderij gekocht in een kringloopwinkel. Ik had er € 50 voor betaald. Voor de grap liet ik het taxeren door een kunstexpert. Die moest toen heel hard lachen, het schilderij had helaas geen enkele waarde, die € 50 had ik heel wat beter kunnen besteden.

06-12-2018 18:38:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.102

OTindex: 66.820

Heerlijk, de kringloop!

Wij hadden een sjieke travertin tafel die we gevaarlijk vonden voor onze kleindochter, toen nog een kruipende baby.

Dus een tijdelijke tafel gekocht bij de kringloop voor 25 euro. Die bevalt zo goed dat we de andere tafel op hebben laten halen, deze vinden we véél prettiger.

Ik ben dol op kringloopwinkel!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: