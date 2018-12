Onze neus verraadt écht of we liegen of niet

Pinokkio mag dan wel een sprookje zijn, uit onderzoek blijkt dat je op basis van de neus écht met grote waarschijnlijkheid kan vaststellen of mensen al dan niet liegen. Je neus gaat er gelukkig niet van groeien, maar het zit hem in de temperatuur van het orgaan.



134 jaar geleden publiceerde de Italiaanse schrijver Carlo Collodi een verhaal over een jongetje wiens neus telkens groeit als hij liegt. Wetenschappers aan de universiteit van Granada ontdekten dat het 'Pinokkio-effect' ook écht bestaat - al uit het zich op een iets andere manier. In hun doctoraatsthesis onderzochten Emilio Gomez Milan en Elvira Salazar Lopez of de neus opvallende wijzigingen vertoont als iemand liegt. En jawel: nu blijkt dat wanneer we emotionele stress ervaren, bijvoorbeeld als we liegen, de temperatuur rond onze neus toeneemt. "Als we over onze gevoelens liegen, activeert zich een gedeelte van onze hersenen dat rechtstreeks met de regeling van onze lichaamstemperatuur verbonden is. Zeg maar onze thermostaat dus. Hoe groter de emotionele spanning, hoe hoger de activiteit in dat gedeelte van onze hersenen. Daardoor wordt er meer warmte opgewekt en die uit zich onder meer aan onze neus. Warmtebeelden bewijzen onze analyse", aldus de onderzoekers. Daarnaast ontdekten de vorsers ook dat wanneer onze hersenen op volle toeren draaien, bijvoorbeeld bij een moeilijke taak die ons diep laat nadenken, de gezichtstemperatuur daalt. Bij paniekaanvallen stijgt de gezichtstemperatuur dan weer. De temperatuurschommelingen klopten in 80 procent van de gevallen. Absolute zekerheid is er dus niet, wat het moeilijk maakt om deze methode in de praktijk toe te passen. Voorlopig wordt de werkwijze bijgevolg nog niet gebruikt door de politie of het gerecht. In gevangenissen wordt de methode wél al uitgetest op psychopaten, ontvoerders, pedofielen en terroristen.

Reacties

06-12-2018 13:16:16 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.602

OTindex: 5.073

S dus als ik een koude neus heb moet ik een potje gaan liegen...





06-12-2018 13:21:56 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 68.281

OTindex: 29.928

is dat hetzelfde mechanisme als wanneer we blozen

06-12-2018 14:41:58 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.593

OTindex: 3.893

Quote:

Absolute zekerheid is er dus niet, wat het moeilijk maakt om deze methode in de praktijk toe te passen. Voor de Amerikaanse justitie is dat geen enkel beletsel. Die bedienen zich graag van bedenkelijke technieken. Voor de Amerikaanse justitie is dat geen enkel beletsel. Die bedienen zich graag van bedenkelijke technieken.

