Oeps! Sinterklaas is autosleutel kwijt in Bellingwolde

Problemen voor Sinterklaas. Bij zijn bezoek aan de Akkerheem in Bellingwolde is de Goedheiligman de sleutels van zijn leenauto kwijtgeraakt. En dat terwijl hij vanavond rond zou rijden met cadeautjes.



Fotografe van dienst Sonja Schreuder vertelt hoe dat gebeurde.



'Ik moest een Zwarte Piet helpen om de cadeautjes te pakken en legde de autosleutel even weg. Maar toen ik later terug kwam, was de sleutel weg. Hij ziet eruit als een bankpas, dus we hopen dat iedereen wil helpen met zoeken.'



Kinderen die wachten op cadeautjes, hoeven volgens Schreuder niet te treuren.



'Sint Nicolaas heeft gelukkig heel veel lieve mensen om zich heen. Een vriendelijke meneer van autobedrijf in Delfzijl bood hem snel een andere leenauto aan. Ik ben er direct met een Piet naartoe gegaan om hem op te halen.'



Schreuder denkt overigens niet dat de sleutel van de Sint gestolen is. 'Hij is vast in de vrolijkheid rond het feest onder een stoel of bank beland.'

05-12-2018 14:02:25 allone

Dat is het voordeel van een schimmel; geen sleutel nodig

05-12-2018 14:10:25 allone

@venzje : ah, een variatie op hoefijzers? ah, een variatie op hoefijzers?

05-12-2018 14:29:24 stora

@allone :

Dat is het voordeel van een schimmel; geen sleutel nodig QuoteDat is het voordeel van een schimmel; geen sleutel nodig

Of is daar de zalfpiet voor. Maar dan moet hij een pot zalf meeslepenOf is daar de zalfpiet voor.

