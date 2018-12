Er staan weer letters op het Museumplein: HUH

We zijn slechts enkele uren verder en er staan als vanouds grote rode letters voor het Rijksmuseum. Hoewel het logo I Amsterdam vanochtend werd verwijderd, sieren nu de letters HUH het plein.Het gaat om een stunt van de Amsterdamse ontwerper Pauline Wiersema. Ze ontwierp de letters voor de Dutch Design Week en haalde ze vandaag van stal. Vrijwel meteen na plaatsing kwamen handhavers poolshoogte nemen.Volgens haar lost het verwijderen van I Amsterdam het drukteprobleem helemaal niet op. 'Er is nu een leegte ontstaan doordat het logo weg is', zegt ze in een reactie tegen AT5. 'Ik wilde de overgang wat soepeler laten verlopen.'Maandagochtend werden de iconische letters I Amsterdam weggehaald onder toeziend oog van toegestroomde toeristen, scholieren en gezinnen. Binnen een kwartier waren alle letters op een oplegger van een vrachtwagen gehesen. De letters worden opgeknapt en zullen daarna de stad doorreizen.Uiteindelijk heeft Wiersema de letters na vier uur verwijderd nadat ze een ultimatum kreeg van stadsdeel Zuid. Volgens haar was de stunt een groot succes. 'Iedereen ging ermee op de foto en iedereen begreep waar de letters voor stonden. Veel mensen staken hun handen in de lucht. Zo van: huh?'