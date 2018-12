Je hersenen merken geen verschil tussen bier met of zonder alcohol

Alcoholvrij bier is aan een flinke opmars bezig, maar toch verkiezen verreweg de meeste mensen nog altijd een ‘echt’ biertje boven de 0.0-variant. Niet nodig zeggen onderzoekers nu. Voor je hersenen maakt het niet uit.



Het beloningssysteem van het brein reageert hetzelfde op bier met of zonder alcohol. Dat concluderen wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR). De smaak van bier is al voldoende om het beloningscentrum van de hersenen te activeren. Het is niet de alcohol die dat doet.



Voor de studie kregen 21 mannen tussen de 18 en 35 jaar een MRI-scan. Ondertussen kregen ze de woorden ‘bier’ of ‘controle’ te zien. Ook dronken ze een slok bier of koolzuurhoudend water. De deelnemers wisten niet of ze bier met of zonder alcohol dronken. Er bleek geen verschil te zijn in de hersenen.



“Dit suggereert dat de smaak van het bier, en niet de aanwezigheid van alcohol, de consumptie-ervaring bepaalt”, zegt Smeets. “Dat kan betekenen dat consumenten evenveel voldoening krijgen van het drinken van een alcoholvrij of alcohol-arm bier, mits de smaak dicht genoeg bij die van bier met alcohol ligt.”

Reacties

04-12-2018 16:03:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.084

OTindex: 66.786

Ik heb het nog nooit gedronken, dat alcoholvrije bier. Het lijkt me zó nep!

Maar ja, onbekend maakt onbemind....

04-12-2018 16:42:38 Grouse

Senior lid



WMRindex: 685

OTindex: 526



Alcoholvrij bier smaakt alsof het al eens eerder gedronken is

04-12-2018 16:49:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.084

OTindex: 66.786

@Grouse : Ajakkes! Dan is het nog erger dan ik al vreesde!

04-12-2018 17:48:43 Beesie

Erelid



WMRindex: 1.072

OTindex: 6

@Mamsie : Kwestie van smaak...Mijn Lief vind het best lekker, maar niet alle soorten. Het alcoholvrije Jupiler vindt hij heel goed te drinken.

04-12-2018 22:51:46 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.656

OTindex: 917





Ben je sowieso geen bierdrinker dan is het echter nonsens om het namaakspul te drinken, neem dan liever een colaatje



Youp van 't Heb heeft indertijd de markt voor alcoholvrij bier zwaar beschadigd met zijn 'leuke' opmerkingen over dat bier in een van zijn conferences.. Was dat Buckler? Geloof 't wel. Ik denk dat zelfs nu nog vele brouwers hem dolgraag zouden willen verzuipen in een van hun biervaten Als je van de maak van bier houdt, maar niet graag aangeschoten of dronken wilt zijn dan is alcoholvrij bier een goed alternatief.Ben je sowieso geen bierdrinker dan is het echter nonsens om het namaakspul te drinken, neem dan liever een colaatjeYoup van 't Heb heeft indertijd de markt voor alcoholvrij bier zwaar beschadigd met zijn 'leuke' opmerkingen over dat bier in een van zijn conferences.. Was dat Buckler? Geloof 't wel. Ik denk dat zelfs nu nog vele brouwers hem dolgraag zouden willen verzuipen in een van hun biervaten

04-12-2018 23:49:29 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.656

OTindex: 917

Smaak, niet maak

van 't Hek, niet van 't Heb



Ik leer het nooit, "Don't post until after your first coffee!!" Smaak, niet maakvan 't Hek, niet van 't HebIk leer het nooit, "Don't post until after your first coffee!!"

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: