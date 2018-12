Dordtenaar treitert buren met boor, stang en wekkers

Het komt regelmatig voor dat buren zich aan elkaars geluiden ergeren. Maar zo bar als een inwoner van Dordrecht het zondagochtend maakte, zien agenten niet vaak. De man dreef zijn buren tot wanhoop door expres kluskabaal te maken.De 66-jarige inwoner van de Geulstraat treiterde zijn buren door eindeloos in losse planken te boren. Ook had hij stukken hout liggen met hamerafdrukken erop. Verder zagen agenten een ijzeren ladder in zijn hal staan, met daarbij een ijzeren staaf.De man had alles zo neergezet dat hij maximale herrie kon produceren. Maar het bleef niet bij klop- en boorgeluiden. De kabaalmaker had ook twee wekkers aan de muur vastgespijkerd.De politie heeft de Dordtenaar opgepakt om de overlast te stoppen. Ook hebben de agenten alles in beslag genomen wat de man in stelling had gebracht om zijn buren te pesten.