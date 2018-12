Case closed, stel gevonden dat verlovingsring verloor op Times Square

De politie van New York heeft een pas verloofd Brits stel blij gemaakt door hun verlovingsring terug te vinden. De zenuwen sloegen toe bij de man die zijn vriendin dit weekend ten huwelijk vroeg op Times Square. De vrouw zei ja, maar haar toekomstige echtgenoot liet per ongeluk de verlovingsring vallen, die door een rooster glipte en tweeƫnhalve meter naar beneden viel.Op een video van de politie is te zien dat de man tevergeefs graait naar de ring. Na enkele pogingen besluit het stel de hulpdiensten te bellen, die er uiteindelijk wel in slagen het sieraad terug te vinden.Het koppel was toen al vertrokken en bleek uren onvindbaar. De politie van New York had ondanks het eerdere telefoongesprek geen namen of contactgegevens van de twee. Agenten plaatsten daarom een foto van de schoongemaakte ring op Twitter en lieten weten op zoek te zijn naar het duo.Na een lange zoektocht op sociale media met duizenden retweets meldde het koppel zich uiteindelijk. De twee waren ondertussen alweer teruggereisd naar Groot-Brittanniƫ. De politie stuurt de ring zo snel mogelijk op naar het verloofde stel.Times Square wordt dagelijks door meer dan 350.000 mensen bezocht en wordt ook wel het kruispunt van de wereld genoemd.