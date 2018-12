Kat lift mee met brandweer en verdwijnt mysterieus na spoedritje

HEILOO - Een kat uit Heiloo wordt vermist sinds hij zaterdagavond een stukje meeliftte met de auto van een brandweerman.Dat schrijft mediapartner De Uitkijkpost. Het dier kroop ongezien in de auto van de brandweerman, die vanwege een alarmering snel naar de brandweerpost moest. Eenmaal daar sprong de kat uit de auto en rende de bosjes bij het gemeentehuis in.Sindsdien is de kat spoorloos. "Janneke komt uit een boerderij waar ze eigenlijk nooit weggaat", schrijft de krant over de vermiste kat. Wie weet waar ze is, kan bellen met een van deze nummers.Anita, tel: 06 30616595Johan, tel: 06 20567522Nienke, tel: 06 58987764