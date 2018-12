Is pindakaas zoet of hartig?

'Eerst iets hartigs, dan iets zoets' is iets dat we aan veel keukentafels en op crèches en scholen horen. Maar tot zijn verbazing, viel het columnist en programmamaker Teun van de Keuken op dat pindakaas tot het zoete beleg wordt gerekend.



Volgens Van de Keuken is er collectief besloten dat pindakaas tot het 'zoetkamp' gerekend moet worden. "Omdat kinderen het hartstikke lekker vinden en dus enigszins ervaren (sorry) als zoet beleg, wil nog niet zeggen dat het zoet is", schrijft hij in zijn column in de Volkskrant.



Toch vindt hij echt dat pindakaas hartig is. Om zijn gelijk te halen zette hij een poll op Twitter, waar ruim 2200 mensen op stemden: 66 procent vindt pindakaas, net als Van de Keuken, hartig.



Voedingspsycholoog Remco Havermans is het met de columnist eens: "Pindakaas is absoluut hartig. Ten minste, de échte pindakaas dan." Havermans benadrukt dat het beleg wordt gemaakt van pinda's, olie en zout. "Er zitten geen toegevoegde suikers in, dus vind ik dat het onder hartig zou moeten vallen."



Er zijn wel soorten pindakaas die gezoet zijn, of waar een zoete smaak aan zit. "Dat is een ander verhaal. De klassieke pindakaas is in principe hartig."



Ook Calvé, de bekendste producent van pindakaas, rekent het beleg tot de hartige smeersels. Havermans denkt dat de plaats in de supermarkt voor verwarring zorgt. "Pindakaas staat in het zoetschap, naast de chocopasta en de hagelslag. Daardoor denken mensen onterecht dat het hier bij hoort."



Reacties

Kinderen horen: eerst iets gezonds, daarna iets lekkers.

@botte_bijl: pikant zoet? @Sjaak : alsof gezond niet lekker zou kunnen zijn...?!@botte_bijl: pikant zoet?

met zoete sambal zeker met zoete sambal zeker

