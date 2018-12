Stel eist schadevergoeding om vals raketalarm Hawaï

Een man die een hartinfarct kreeg tijdens het valse raketalarm begin dit jaar op Hawaï, eist schadevergoeding van de overheid. Ook zijn vriendin wil geld zien: ze claimt dat ze emotioneel schade heeft geleden doordat ze getuige was van de hartaanval.



Ze hebben een rechtszaak aangespannen. Hoeveel ze eisen, is niet bekendgemaakt. In hun dossier staat dat ze onderweg waren naar het strand toen ze het bericht ontvingen op hun smartphones.



"Ze geloofden allebei dat het bericht juist was, ze waren doodsbang en dachten dat ze elk moment konden komen te overlijden", staat in de aanklacht die ze hebben ingediend tegen de staat Hawaï¯ en de rampenbestrijdingsdienst.



Ze besloten dat ze samen op het strand wilden sterven nadat de zoon van de vrouw, die bij het leger werkt, hen telefonisch had verzekerd dat ze het waarschuwingsbericht serieus moesten nemen.



Terwijl ze naar het strand reden en belden met familieleden om afscheid te nemen, kreeg de man een pijnlijk, brandend gevoel in zijn borstkas. Ze besloten naar een ziekenhuis te gaan, waar hij een hartstilstand kreeg en onmiddellijk werd gereanimeerd. Later werd een hartinfarct vastgesteld.



Het alarm was per ongeluk verstuurd door een medewerker van de rampenbestrijdingsdienst die een oefening aanzag voor het echte werk. Pas na 38 minuten werd de melding ingetrokken. Veel mensen namen het serieus door de dreigementen van Noord-Korea aan het adres van de Verenigde Staten, die in die periode een hoogtepunt bereikten.

