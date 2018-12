Trek? In dit nieuwe toprestaurant krijg je 50 gangen

Heb je zin in een avondje buiten de deur eten, maar dan helemaal anders? Dan moet je in het nieuwe jaar naar Kopenhagen. In het binnenkort geopende restaurant Alchemist krijg je maar liefst vijftig gangen voorgeschoteld, verdeeld over zes uur. Volgens topkok Rasmus Munk is het geen schransfestijn, maar een belevenis.



De Deense chef Rasmus Munk experimenteert maar wat graag met eten. Voor een gewone biefstuk hoef je bij hem niet aan te kloppen. Munk doet het graag anders. En dat laat hij maar wat graag zien in zijn nieuwe restaurant Alchemist, dat in januari opent in Kopenhagen. Het is de opvolger van een eerder restaurant van Munk met dezelfde naam.



Munk is niet de eerste chef die met zo'n enorm menu aankomt. De Spaanse restaurantbroers Ferran en Albert Adrià doen iets soortgelijks. Al blijft het daar bij veertig gangen.



Denk je nu: hoe krijg ik ooit vijftig gerechten op? De meeste gangen zijn kleine hapjes die je in één hap opeet. Een soort amuses dus. Het megamenu gaat omgerekend zo’n 575 euro kosten.



De Nederlandse topkok Ron Blaauw, die zijn Deense collega al langer volgt, moet er niet aan denken, zo veel gangen. "Je krijgt een overkill", zegt hij tegen RTL Z.



En dan doelt hij niet alleen op een volle buik. "Als het allemaal uitgedachte smaken zijn, dan wordt het ook te veel om te verwerken in je hoofd." Zelf denkt hij dat zes tot acht gerechtjes op een avond het maximum is. "De gemiddelde gast kiest liever zelf drie of vier gerechtjes."

