Voetbalgekke ouders willen zoon Griezmann Mbappé noemen

De Franse justitie buigt zich over de aanvraag van een koppel dat zijn kind Griezmann Mbappé als voornaam wil geven. De ouders uit Grive, in het centrum van Frankrijk, willen hun kind noemen naar de sterren van de Franse voetbalploeg, die afgelopen zomer wereldkampioen werd in Rusland.

De lokale krant La Montagne bracht het nieuws over de bijzondere voornaam naar buiten. De ambtenaar van de burgerlijke dienst in Brive meende dat de naam "in strijd kon zijn met het belang van het kind" en riep de hulp van de procureur van justitie in. Als die het advies van de lokale ambtenaar volgt, gaat de zaak naar de familierechtbank. Die kan het koppel verplichten een andere voornaam te kiezen of de voornaam definitief verbieden.

Reacties

01-12-2018 15:33:35 Mamsie

Oudgediende



Waarom niet gezocht naar een mooie naam die zijn waarde behoudt?

Als deze voetbalclub gaat verliezen of in opspraak komt of geheel verleden tijd wordt, hoe leuk is die naam dan later nog voor dat kind? O o o, ik begrijp de mensen niet.Waarom niet gezocht naar een mooie naam die zijn waarde behoudt?Als deze voetbalclub gaat verliezen of in opspraak komt of geheel verleden tijd wordt, hoe leuk is die naam dan later nog voor dat kind?

01-12-2018 15:35:27 stora

Stamgast



Blijkbaar hebben de ouders nu al een hekel aan het kind.

Misschien hebben ze niet door dat hun kind zijn hele leven met die naam moet doen.

Geef je kind een leuke naam. Een naam die bij hem past en waar hij blij mee zal zijn.

