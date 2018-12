Je wil niet weten welke vuiligheid op bestelschermen van McDonalds werd gevonden

Uit recent onderzoek is gebleken dat de bestelschermen in McDonald’s, die ook in ons land te vinden zijn, vol bacteriën hangen die afkomstig zijn van – hou je vast – menselijke uitwerpselen. Dat is niet alleen onhygiënisch, ze kunnen ook allerlei infecties veroorzaken.Onderzoekers van de Metropolitan University in Londen hebben de bestelschermen gecontroleerd van acht McDonald’s-restaurants, waarvan zes in Londen en twee in Birmingham. Uit de testen bleek dat alle schermen bevuild waren met bacteriën die voornamelijk voorkomen in menselijke uitwerpselen.Dat is zorgwekkend omdat mensen vaak bestellen via de touchscreens, vervolgens hun bestelling afhalen en die dan met hun ongewassen handen naar binnen spelen. Daardoor kunnen de bacteriën zich verder verspreiden.Listeria, bijvoorbeeld, is een zeer besmettelijke darmbacterie die listeriosis kan veroorzaken, wat bij zwangere vrouwen kan leiden tot miskramen. Ook Enterococcus faecalis werd aangetroffen op de schermen. Dat is een darmbacterie die ziekenhuisinfecties kan veroorzaken. Proteus en Klebsiella zijn eveneens afkomstig van menselijke en dierlijke ontlasting. Beide bacteriën kunnen urineweginfecties, diarree en bloedvergiftiging teweegbrengen.Microbioloog Paul Matawele raadt daarom aan om je handen te wassen nadat je een bestelling hebt geplaatst via de bestelschermen. “Je mag de hele dag door nog zo hygiënisch zijn als je wil, één keer zo’n bevuilde touchscreen aanraken is genoeg om een infectie op te lopen”, vertelt hij in metro.co.uk.Een woordvoerder van McDonald’s beweert dat de bestelschermen meerdere malen per dag gereinigd worden met ontsmettingsmiddel en dat mensen hun handen kunnen wassen in de toiletten. Op basis van het onderzoek vermoedt Dokter Matawele echter dat de dagelijkse reiniging van de schermen niet voldoende is.