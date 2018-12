Britse Post verblijdt jongetje dat verjaardagskaartje naar vader in de hemel wilde sturen

De Britse Post, de Royal Mail, heeft zich van een bijzondere zijde laten zien door een zevenjarig jongetje, dat zijn in 2014 overleden vader "in de hemel" een verjaardagskaart wou sturen, met een antwoord te verblijden, zo heeft het ITV News vrijdag bericht.



Jase Copland had op zijn brief met verjaardagskaart een boodschap voor de postbode neergepend: "Mijnheer de postbode, kan je dit naar de hemel brengen voor de verjaardag van mijn vader? Dank u". Jase kreeg wat later een brief van de Royal Mail waarin stond dat het verzoek was ingewilligd, hoewel het een "moeilijke uitdaging was sterren en andere objecten op de weg naar de hemel te vermijden". De postdienst voegde er meteen aan toe dat prioriteit nummer 1 erin bestaat "de post van onze klanten veilig te bezorgen" en dat de Royal Mail zal "blijven al het mogelijke doen om veilig post in de hemel te bezorgen". "Royal Mail, u hebt mijn geloof in de mensheid hersteld", reageerde de moeder van de knaap op sociale media.

Reacties

01-12-2018 19:42:12 allone

Oudgediende



En nu wacht de jongen op een antwoord, op een kaartje van zijn vader uit de hemel?

01-12-2018 19:47:29 Sjaak

Moderator



En de Sint rijdt met een paard over het dak.

02-12-2018 00:26:51 SamuiAxe

Oudgediende



Daar heeft Hazes toch ook al ooit over gezongen? Enkel was dat voor dat jochie z'n 'moehoeder'..

