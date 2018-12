Vrouw verft haar, maar dit is niet het resultaat dat ze verwachtte

Ben je van plan om je haren ‘red velvet’ te kleuren? Check dan eerst even of je niet allergisch bent voor haarverfproducten. Het hoofd van een Franse studente raakte bijna misvormd door een allergische reactie.De 19-jarige Estelle uit Vitry had een doosje haarverf gekocht van een bekend merk. Net zoals alle haarkleurmiddelen bevatte het product PPD (parafenyleendimaine), een bijzonder allergene kleurstof. Omdat Estelle eerder al een slechte ervaring had gehad met haarverf, ging ze voorzichtig te werk. De studente testte eerst een kleine hoeveelheid uit op haar huid. Na een halfuurtje, in plaats van de aangeraden 48 uur, besliste Estelle om het product op haar haren aan te brengen.Maar Estelle besefte meteen dat ze een grote fout had gemaakt. Haar hoofdhuid begon te jeuken en de bovenkant van haar hoofd zwol op. “Ik had een bolvormig hoofd, mijn gezicht leek wel een gloeilamp”, vertelt de Française aan Le Parisien. De symptomen werden alleen maar erger en de volgende dag werd Estelle overgebracht naar het ziekenhuis. “Estelle had plots last om te ademen”, zegt haar moeder. “Haar tong begon op te zwellen en haar hart klopte sneller.”De dokters gaven de jonge vrouw adrenaline en hielden haar de hele nacht wakker. Ondertussen is Estelle weer thuis. Met haar verhaal en foto’s mensen waarschuwen: “Ik heb een fout gemaakt en wil niet dat iemand dezelfde fout maakt als ik.”