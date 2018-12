Lik van een hond hartstikke gevaarlijk: Soms zelfs amputaties nodig

Laat je niet aflikken door je hond. Dat zegt de Belgische Emeritus hoogleraar microbiologie Guy Cornelis. "Het speeksel van een hond is gevaarlijk."



Cornelis deed onderzoek naar het speeksel van honden bij mensen. Hij zegt in Het Nieuwsblad dat hij van ongeveer alle hondenrassen besmettingen heeft gevonden. Er raken jaarlijks duizenden mensen besmet, sommigen overlijden zelfs na een lik van een hond.



Volgens de Belgische onderzoeker zitten er bepaalde bacteriën in het speeksel van honden die voor de dieren zelf niet gevaarlijk zijn, maar voor mensen wel. De symptomen zijn vergelijkbaar met een griepje, en dus zal een huisarts je niet snel naar het ziekenhuis sturen, stelt hij.



Voor dierenarts en microbioloog Paul Overgaauw niets nieuws. Hij publiceerde al meerdere artikelen over het speeksel van dieren, en verzekert dat honden niet de enige zijn die schadelijke bacteriën overdragen. "Honden, katten, paarden, het speeksel van dieren is nooit schoon", zegt de onderzoeker van de faculteit diergeneeskunde in Utrecht.



"Een hond zit eerst in een vuilnisbak, dan aan zijn eigen kont en likt dan aan jou, dat is toch niet fris?", zegt Overgaauw. Klinkt logisch, maar toch zijn er mensen die zweren bij de verzachtende lik van een hond op een wond.



Overgaauw heeft wel een idee hoe dat verhaal ooit de wereld in gekomen is. "In de jaren 70 stond er eens een verhaal in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet over een vrouw die naar de Fiji-eilanden ging. Zij zag vissers die hun wonden lieten aflikken door honden. Dat stond volgens haar zo dicht bij de natuur, dat moest wel goed zijn", zegt Overgaauw. Zijn eigen mening over dat verhaal: "Waanzin."



De hondenbek is dus niet schoon, hij is hartstikke vies. En de gevolgen kunnen desastreus zijn. "Er gaan in Nederland bijna nooit mensen aan dood, maar er zijn ieder jaar wel één of twee gevallen waarbij amputaties van vingers of tenen noodzakelijk zijn."



Het kan niet alleen misgaan als je een hond wonden laat aflikken. Er zijn ook gevallen bekend waarbij een hond bij het baasje in bed sliep en vervolgens de bacteriën overdroeg. Overgaauw heeft een tip: "Ga op een gezonde manier met je huisdier om. Het is geen mens."

Overgaauw heeft een tip: "Ga op een gezonde manier met je huisdier om. Het is geen mens."

Dus ja, ik laat mijzelf gewoon door mijn honden likken, ik heb weet van mensen wiens lik gevaarlijker is dan die van mijn honden!



Vele miljoenen mensen laten zich door hun honden likken en dan komt het héél af en toe voor dat dit gevaarlijk is.



De straat oversteken is gevaarlijker!!



Mijn honden likken me altijd, al meer dan zestig jaar word ik door honden gelikt en ik ben nog nooit er ziek van geweest! Sterker, ik ben dus klaarblijkelijk een van die idioten die zijn honden gerust aan een wond laat likken omdat dit wel degelijk genezend kan zijn! Er is een reden waarom honden hun eigen wonden likken, er zitten genezende enzymen in het speeksel.

