Dolfijn in rivier Dublin: ongebruikelijk, maar geen zorgen

Inwoners van Dublin zijn verrast door een dolfijn die de rivier de Liffey op is gezwommen. De Ierse hoofdstad ligt aan zee, maar dat een dolfijn 5 kilometer landinwaarts zwemt is ongebruikelijk.Ooggetuigen plaatsten al snel filmpjes van het dier op internet. "Maak je agenda maar leeg, er zwemt een dolfijn in de Liffey", twitterde een van hen enthousiast. Ook waren er foto's van Ieren die de capriolen van het dier vanaf de oever volgden.Ierse milieubeschermers kregen meerdere meldingen van het dier binnen, maar de experts zeggen dat afwachten de beste optie is. Het dier lijkt niet ondervoed of gewond. "Uit de beelden leiden we af dat hij in goede gezondheid is. Als hij tegen de stroom in de rivier op kan zwemmen, dan moet hij ook stroomafwaarts kunnen komen."De situatie wordt wel in de gaten gehouden. Gehoopt wordt dat het dier met eb weer terug naar zee zwemt. Als dat niet gebeurt, zal hij met een bootje naar open water begeleid worden.Volgens de ecologen gaat het waarschijnlijk om een kortsnuitdolfijn, een soort die in de hele Noordzee voorkomt. Dit exemplaar is mogelijk van koers geraakt door de storm die Ierland momenteel teistert. Daardoor zou zijn sonar verstoord kunnen zijn geraakt.