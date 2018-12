Tiny House verkocht voor meer dan 141.000 euro. In Almere

Funda omschrijft onderstaande Tiny House in Almere Poort met de woorden: 'een huis als een hotelkamer'. Dat moet je letterlijk nemen. Het hippe hokje is slechts 26 vierkante meter groot. De petieterige woning is van de hand gegaan voor maar liefst 141.200 euro.Dat is 5.500 euro per vierkante meter. Normaal gesproken kost een vierkante meter in Almere 2.300 euro en dan heb je een huis dat bewoonbaar is. Aan deze Tiny House moet eerst nog voor 30.000 euro worden vertimmerd, maar dan heb je wel een woning van echt Lets design.Op het terrein tussen de Homerusmarkt en het Homeruspark in Almere staan nog elf tiny houses. Je bent dus niet de enige die veel te weinig ruimte heeft. Bovendien heb je wel een vrijstaand huis in de buurt van Amsterdam, aldus de makelaar.Of de bewoner zich niet opgesloten voelt? Dat zou meevallen door de hoogte en het grote raam, klinkt het in de advertentie.