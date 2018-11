Jongen van 16 steelt kostbaar beeldje van 1,5 ton uit Amsterdams museum

Een kunsthandelaar werd onlangs door een kunstliefhebber benaderd en kreeg een afbeelding te zien van een beeldje dat zij meteen herkende. Is dat niet het beeldje dat ze heeft verkocht aan een museum? De kunstverzamelaar moest even goed kijken, maar wist het toen zeker.De afbeelding van het beeldje die ze voor zich zag, hoort honderd procent thuis in een Amsterdams museum en zou niet in het bezit moeten zijn van de kunstliefhebber die haar benadert.Het doet de alarmbellen rinkelen bij de kunsthandelaar. Ze besluit contact te zoeken met het museum. Al snel blijkt dat het betreffende beeldje, dat dateert van tussen de 6e en 4e eeuw voor Christus, inderdaad mist. Het museum benadert daarop half november de politie, die een onderzoek start naar de ontvreemding.Na onderzoek leidt het spoor naar een 16-jarige jongen, die al op jeugdige leeftijd een fascinatie voor kunst en archeologie heeft ontwikkeld. De jonge kunstliefhebber blijkt tijdens meerdere bezoeken aan het museum verschillende collectiestukken te hebben weggenomen vanwege zijn sterke verlangen om de oudheden dichtbij zich te hebben.Afgelopen maandag werd de verdachte aangehouden. In zijn ouderlijk huis worden de verschillende missende beeldjes, boeken en perkamentenrol met een totale geschatte waarde van ruim 150.000 euro aangetroffen. De jongen heeft inmiddels een bekennende verklaring afgelegd. Het Openbaar Ministerie buigt zich over het verdere strafrechtelijke vervolging. Het betreffende museum krijgt de collectiestukken terug en heeft inmiddels haar veiligheidsprocedures aangepast en aangescherpt.