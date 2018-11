Kerstbomen-transplantatie in Kuinderbos

Staatsbosbeheer gaat in het Kuinderbos tientallen kerstbomen overplaatsen naar de zelf-zaaglocatie. Door de droge zomer zijn veel bomen op die plek te klein gebleven voor de jaarlijkse verkoop. Een deel heeft de droogte zelfs niet overleefd.



Op de zelf-zaaglocatie, waar mensen hun eigen kerstboom mogen omhalen, waren 800 kerstbomen geplant. Volgens boswachter Harco Bergman zijn er maar 650 verkoopbaar. "De bomen hadden nu 1,5 tot 2 meter hoog moeten zijn, maar ze komen niet boven de meter uit."



De boswachters gaan nu 150 kerstbomen elders in het bos uitgraven en verplaatsen naar de zelf-zaagplek. "Hierdoor kan iedereen een kerstboom met kluit meenemen", stelt Bergman. Voor mensen die toch echt zelf een boom willen uitgraven, is er een oplossing gevonden. De bomen die zijn getransplanteerd, krijgen een groen-wit lint. Wie zelf alle wortels wil blootleggen, moet die bomen dus mijden.



Bergman hoopt dat de bomen volgend jaar weer beter groeien, waardoor het huidige tekort weer opgelost wordt. "Niet alle jonge bomen zijn verloren, dus ik hoop dat ze volgend jaar goed kunnen doorgroeien", legt hij uit. "Problemen bestaan niet, er bestaan alleen maar oplossingen."

wie koopt er vandaag de dag nog een kerstboom?

