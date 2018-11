Politie praat met jongeren over 'waterpistoolterreur'

De politie heeft de jongeren opgespoord die twee weken geleden vanuit een rijdende auto mensen natspoten met een waterpistool. Ze hebben een gesprek met politiemensen gehad.



De jongeren sloegen onder andere toe bij leerlingen van de Jan Thiesschool in Rolde. Vanuit een auto richtten de jongeren het waterpistool op kinderen die onderweg waren. Ze filmden dat.



Volgens de directeur van de school maakte het veel indruk. Een leerling viel van schrik zelfs van zijn fiets. De school stuurde daarom een brief aan de ouders. Ook in Assen en Gieten bleken mensen te zijn natgespoten.



Volgens de politie hebben de daders in het gesprek hun spijt betuigd. Daarmee is de zaak afgedaan.



