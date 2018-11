Vreemde bezorgt verloren portefeuille terug en steekt er nog wat extra geld in

Een barmhartige Samaritaan die een verloren portefeuille vond op een vliegtuig bezorgde het terug aan de rechtmatige eigenaar – en stak er nog wat extra geld in.Hunter Shamatt (25) was eerder deze maand onderweg naar de bruiloft van zijn zus in Las Vegas. In de portefeuille zat onder meer zijn identiteitskaart, 60 dollar cash en een bankkaart. Hij verloor de portefeuille op een vlucht van Omaha naar Denver.Enkele dagen later kreeg Shamatt een pakje met zijn portefeuille en een brief aan huis geleverd.De brief las:“Hunter,Ik vond dit op een Frontier Vlucht van Omaha naar Denver – 12 november, stoel F, tussen de stoel en de muur. Dacht dat je het wel terug zou willen.Het allerbeste,TBP.S. Ik heb het geldbedrag afgerond tot 100 dollar zodat je kunt vieren dat je je portefeuille terug hebt. Veel plezier!!!”De vrouw, Jeannie Shamatt, deelde het verhaal op Facebook in de hoop de barmhartige Samaritaan te vinden. En dat deden ze!Na een interview met een lokale nieuwszender kon de familie Shamatts de vriendelijke man persoonlijk ontmoeten.Die man was Todd Brown. Hij zei dat hij de portefeuille aanvankelijk gewoon aan de bemanning wilde geven, maar hij wilde er zeker van zijn dat Hunter hem zou terugkrijgen. Hij zei: “Ik zag dat hij nog maar een kind was, 20 jaar oud, er stak een loonbriefje in, dus ik dacht: ‘Nou, hij doet erg zijn best om de eindjes aan elkaar te knopen’, maar ik was ooit ook 20, en dat is veel geld voor een jongere.”“Ik beeldde me in hoe het moet voelen om je portefeuille terug te krijgen, dus stak ik er een beetje extra in om te vieren.”