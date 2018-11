Maak kennis met reuzenstier Knickers: dankzij zijn omvang leeft hij nog

Met een gewicht van 1400 kilo en een hoogte van 194 centimeter is Knickers een flinke jongen. En dat is niet alleen zijn eigenaar in Australiƫ opgevallen; de stier is in korte tijd wereldnieuws geworden.De bedoeling was eigenlijk dat Knickers, een stier van het Holstein-Friesian ras, naar het slachthuis zou gaan. Maar het liep anders: zijn gigantische omvang redde hem van de dood.De stier werd bekend toen zijn eigenaar Geoff Pearson hem wilde verkopen aan het slachthuis, maar niemand het dier bleek te willen hebben. Een lokale nieuwszender zette een foto van de kolos online, en dat viel al gauw op. De BBC, CNN, USA Today en vele andere nieuwsorganisaties hingen aan de lijn bij Pearson."Vleesverwerkers zeiden dat hij te groot was voor het slachthuis", zegt Pearson tegen The Guardian. "Hij was te zwaar voor de machines en hij zou over de vloer slepen. Dat zou zorgen voor besmettingsgevaar." En zelfs als hij in stukken zou worden gesneden waren de hompen te groot.Het goede nieuws voor de 7-jarige gecastreerde stier was daarom dat hij mocht blijven leven. Nu slijt Knickers zijn dagen op de boerderij van Pearson, waar hij uittorent boven alle andere koeien.Pearson weet zelf niet goed hoe het dier zo groot heeft kunnen worden, maar hij denkt dat het komt omdat hij de tijd had om helemaal op te groeien. Stieren worden meestal al verkocht aan een slachterij als ze twee of drie jaar zijn. "Misschien waren er andere stieren die net zo groot konden worden, maar hebben ze de kans niet gekregen", zegt Pearson.Knickers moet overigens nog zijn meerdere erkennen in Bellino. Volgens het Guinness Book of Records heeft deze Italiaanse stier sinds 2010 het record in handen met een hoogte van iets meer dan 2 meter.