Kerkklok houdt Wijkers uit hun slaap:

Inwoners van Wijk bij Duurstede zijn woensdagnacht uit hun slaap gehouden door de kerkklok van de Grote Kerk. De klok begon rond 1.30 uur ineens te luiden en dat duurde tot ongeveer 3.30 uur.Op Facebook klagen inwoners dat ze wakker werden gemaakt door het gebeier van de klokken van de kerk aan de Markt. "Wat is er aan de hand met dat ding?", vraagt Nick zich af, "en hoe laat gaat hij uit?".Op de eerste vraag heeft de gemeente een antwoord. "Een apparaatje dat ervoor zorgt dat er elk half uur gebeierd wordt, is op hol geslagen. Er zit een veertje in dat niet goed werd ingedrukt, waardoor het seintje niet werd gegeven aan de klok om te stoppen", zegt Monique Prinsen van de gemeente Wijk bij Duurstede.En dat hebben ze geweten in het stadje. Zelfs oordoppen hielden het geluid van de klok niet tegen, reageert Karin op Facebook. "Ondanks de oordopjes heb ik er slecht van geslapen. Wat een herrie", zegt ze.Het mechanisme dat kapot was is vanmorgen door een monteur vervangen. Volgende week wordt er nog een extra apparaatje geplaatst, een soort veiligheidsmechanisme, dat ervoor zorgt dat als de klok weer op hol slaat, de stroom eraf gaat. Na twee minuten wordt het luiden dan automatisch gestopt.De komende week kan de klok opnieuw op hol slaat, maar de kans dat dat gebeurt is erg klein, zegt Prinsen: "Theoretisch gezien kan het gebeuren, maar het is een nieuw apparaatje wat er nu inzit en het mechanisme dat op hol is geslagen was natuurlijk oud. Maar goed, net als bij een nieuwe auto kan het voorkomen dat 'ie toch pech krijgt. Maar ik verwacht niet dat dat gaat gebeuren."