Australische piloot valt in slaap, vrachttoestel vliegt door op automatische piloot

De Australische autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar een piloot die in slaap viel terwijl hij een vrachtvliegtuig bestuurde. Hierdoor vloog het toestel tientallen kilometers voorbij de eindbestemming.



De piloot bestuurde een vliegtuigje dat onderweg was naar eindbestemming King-eiland, een klein eiland ten zuidoosten van Australiƫ. Omdat het vliegtuig daar voorbij vloog, probeerde de luchtverkeersleider contact te maken met de piloot. Meerdere oproepen leidden niet tot een reactie.



Toen werd duidelijk dat de piloot lag te slapen en het vliegtuig op de automatische piloot stond, zegt luchtvaartmaatschappij Vortex Air, de werkgever van de man. Het vliegtuig vloog ondertussen door. Uiteindelijk is de piloot 46 kilometer voorbij King-eiland uit zichzelf wakker geworden en heeft hij het vliegtuig gekeerd.



Volgens Australische media had de piloot de nacht ervoor slecht geslapen vanwege "een crisis in de persoonlijke sfeer".



Reacties

28-11-2018 18:32:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.034

OTindex: 66.673

Nou ja, die automatische piloot zit er ook niet voor niks.

28-11-2018 20:24:47 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.168

OTindex: 67.207

46 km lijkt ook niet het einde van de wereld....

28-11-2018 20:41:56 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 68.128

OTindex: 29.897

@allone :

de wereld is gelukkig rond. er vanaf vallen gaat niet de wereld is gelukkig rond. er vanaf vallen gaat niet

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: