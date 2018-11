Japans bedrijf brengt handsfree paraplu op de markt, maar heeft iets over het hoofd gezien

Een Japans bedrijf heeft een bijzondere paraplu op de markt gebracht. Het is een model dat je niet moet vasthouden, maar dat op je hoofd rust. Des te opmerkelijker is het uiterlijk van het product.Soms kan een nieuwe uitvinding wel praktisch zijn, maar zijn er esthetisch een aantal belangrijke bezwaren. Dat is het geval voor de nieuwe paraplu die het Japanse bedrijf Dospara aan de man probeert te brengen. Het model heet 'Teburagasa', wat 'handsfree paraplu' betekent. Het is een plastic kap die je over je hoofd trekt, waardoor een cirkel je schouders droog houdt in de regen. Vooraan is de cirkel doorzichtig, zodat je het scherm van je gsm nog kan zien of spullen uit je tas kan nemen. Op zich klinkt dat niet slecht, maar er is een probleem met het design van de paraplu. Als je het draagt, lijkt het alsof er een condoom over je hoofd zit. Het materiaal en de ronde onderkant van de bescherming tegen de regen hebben veel weg van de andere, rubberen bescherming. Ook als je de paraplu opvouwt om het weg te steken blijft de gelijkenis met een condoom treffend. Zelf lijkt de winkel de overeenkomst niet te zien en het bedrijf doet zijn best om de paraplu aan de man te brengen. Je kan het al krijgen voor 500 yen, of net geen 4 euro. Dospara biedt zelfs aan om de Teburagasa gratis op te sturen.