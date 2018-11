Je kan nu ook kerstlichtjes kopen om in je baard te hangen

Opgelet voor de nieuwste trend in kerstmis-land. Wie mee wil zijn, hangt dit jaar niet alleen fonkelende lichtjes in zijn kerstboom, maar ook in zijn

Reacties

28-11-2018 14:22:16 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.032

OTindex: 66.670

Een lampjesbaard....

Weer eens iets anders dan een krentenbaard.

28-11-2018 14:28:57 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 68.111

OTindex: 29.895

hoe hebben mannen met baarden het al die tijd zonder gekund

28-11-2018 14:45:45 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.535

OTindex: 3.877

Nouww... nieuw.

Vorig jaar heb ik ze ook al gezien.



Dit jaar loop je er in elk geval geen spat minder mee voor lul.

28-11-2018 14:47:14 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.032

OTindex: 66.670

@venzje : Neeee, dáár moet je ze niet hangen, dat is de verkeerde baard!

28-11-2018 14:50:10 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.535

OTindex: 3.877



Glow-in-the-dark-condoompje erbij en je bent helemaal in de stemming.



Laatste edit 28-11-2018 14:51 @Mamsie : Voor de kerstsfeer in de slaapkamer, toch?Glow-in-the-dark-condoompje erbij en je bent helemaal in de stemming.

28-11-2018 14:53:07 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 68.111

OTindex: 29.895

@Mamsie : @stora :

ik denk dat de producent te preuts is om die mogelijkheid in de gebruiksaanwijzing te zetten ik denk dat de producent te preuts is om die mogelijkheid in de gebruiksaanwijzing te zetten

28-11-2018 14:55:50 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.535

OTindex: 3.877

@stora : Natuurlijk niet! Die zit in de verpakking van een product dat ik niet zal kopen.

28-11-2018 15:37:07 GMVersluis

Erelid



WMRindex: 257

OTindex: 8.194

Ik ben blij dat ik geen baard heb.



Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: